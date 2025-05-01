Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı! İstenen ceza belli oldu

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin soruşturma kapsamında çalışmaları tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Duran A.'nın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



TAKILIP DÜŞÜNCE SİNİRLENİP MEZARI KIRMIŞ

Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti.

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Ahmet Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.