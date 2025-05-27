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Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırmıştı! Cezası belli oldu

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Mezar#Duran Aydın
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırmıştı Cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 14:04

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar veren sanık Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme sanık Aydın’ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme sanık Aydın’ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul, Kadıköy’de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) mezarı, olayla ilgili davanın görüleceği gün tahrip edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı soruşturması kapsamında ifadesi alınan Duran Aydın (67), hurdacılık yaparak geçimini sağladığını, olay gecesi kutu toplamak amacıyla mezarlığa girdiğini iddia etmişti. “Kimseden talimat almadım” diyen Aydın, Minguzzi’yi öldüren katil zanlısını ve aileyi tehdit edenleri tanımadığını ileri sürmüştü.

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Mezar#Duran Aydın

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