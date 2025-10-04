Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilinden skandal mektup... Aslanlar gibi yatıp çıkacaklarmış

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy’deki Salı Pazarı’nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşamıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi’yi 5 yerinden bıçaklamıştı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.’nin ise Minguzzi’yi tekmelediği belirtilmişti. Ağır yaralanan Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetmişti. 18 yaşından küçük olan U.B. ve B.B. hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24’er yıla kadar, M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise ‘çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

‘YENİ BİR RAPOR GELMEDİ’

Önceki gün görülen davanın 5’inci duruşmasında, savcının mütalaasını açıklamasının ardından İstanbul 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar için 21 Ekim’e ertelemişti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, sanıklar hakkında engelli raporu alındığı iddialarına ilişkin “Bu dosyaya sunulan yeni bir rapor yok. Endişeye mahal verecek herhangi bir durumla karşı karşıya değiliz” demişti.

Bu süreçte, sanıklardan B.B.’nin diğer tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektup ortaya çıktı. Sanık B.B.’nin mektubunda, “Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme, kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var” ifadeleri yer aldı.

MEKTUP DOSYAYA GİRDİ

B.B.’nin, diğer arkadaşları için de “Neyse güzel ifade verelim de Abdi ile Ayberk çıksın. Ayberk niye acaba öyle ifade verdi. Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana, foto yolla bana. Allah’ın izniyle çıkarız bizde baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni, Allah’a emanet ol” dediği öğrenildi.

İnfaz kurumu yönetimi, mektuptaki ifadelerin ‘soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği ve suçu-suçluyu övme ve özendirmeye yönelik olduğu’ kanaatine vararak mektubu sakıncalı buldu. Mektup dava dosyasına delil olarak eklendi.