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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti: Gümüşhane'de yakalandı, adliyeye sevk edildi

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Kadıköy#Cinayet
Mattia Ahmet Minguzzinin ailesini tehdit etmişti: Gümüşhanede yakalandı, adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 15:27

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası Gümüşhane'de yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gümüşhane'de olduğu tespit edilen şüpheli K.Y. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından K.Y, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılanması devam ediyor.

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Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklanmıştı.

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Kadıköy#Cinayet

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