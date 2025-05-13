Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi! İstenen ceza belli oldu

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Mattia Ahmet Minguizzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında, Minguzzi ailesine yönelik tehditlerde bulundukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Minguizzi’nin ölümünün ardından yakınlarına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve aile bireylerini baskı altına almaya çalıştığı belirlenen 5 kişi hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit, suçu ve suçluyu övmek’ suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Bugün 2'nci duruşması görülen davada yargılanan 18 yaşından küçük şüphelilerin, saldırıdan önce Minguzzi ve arkadaşlarıyla kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Görüntülerde, arkadaşlarıyla birlikte pazardaki tezgahları gezen Minguzzi'nin, şüpheli B.B. ile karşılaştığı kısa süren sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladığı görülüyor.

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Ayrıca görüntülerde, çevredekilerin kavgayı ayırdığı ve tarafların farklı istikamette gittikleri yer alıyor.