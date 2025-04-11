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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi! 'Bilinçsiz bir şekilde yaptım'

Güncelleme Tarihi:

#Mattia Ahmet Minguzzi#Cinayet#Tehdit
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 14:55

İstanbul Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden silahlı videolar yayınlayarak tehdit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Gasp Büro Amirliğinde ifade veren 33 yaşındaki B.A. "Ben ne öleni ne de öldürenleri tanıyorum. Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım" dedi. B.A., yaşı küçük olan 4 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi.

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Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, dün operasyon yapan polis paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Mattia Ahmet Minguzzinin ailesini tehdit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi Bilinçsiz bir şekilde yaptım

"BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIM"

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi. Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.

Mattia Ahmet Minguzzinin ailesini tehdit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi Bilinçsiz bir şekilde yaptım

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheli B.A. hakkında 'Silahlı tehdit', 'Birden fazla kişiyi tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzinin ailesini tehdit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi Bilinçsiz bir şekilde yaptım

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Cinayet#Tehdit

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