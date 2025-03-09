Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'de katledilmişti... Annesinden yürek burkan sözler: Ben bu dünyaya bir melek getirdim, şeytan değil

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Kadıköy'de 24 Ocak günü arkadaşlarıyla alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için bugün Bakırköy'de basın açıklaması yapıldı. Bakırköy Meydanı'nda yapılan açıklamada hayatını kaybeden Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye Saadet Partisi Bakırköy İlçe Başkanı Mehmet Faruk Ertekin, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

'İYİYİ ANMAK, KÖTÜLÜĞE DUR DEMEK İÇİN TOPLANDIK'

Grup adına basın açıklamasını okuyan Saadet Partisi Bakırköy İlçe Başkanı Mehmet Faruk Ertekin, "Ben 5 yaşında yetim kalmış bir şehit oğluyum. Babasız büyümenin çok zor olduğunu biliyorum ancak ondan çok daha zor olanın evlat acısı olduğunu da tahmin edebiliyorum. Ne yazık ki Ahmet kardeşimizi vefatından sonra tanıdım. İyilikleri ile tanınan, yüzü gibi kalbi de güzel bir kardeşimiz olduğunu gördük. Ne yazık ki Ahmet kardeşimizi vefatından sonra tanıdık. İyilikleriyle tanınan, yüzü gibi kalbi de güzel bir kardeşimiz olduğunu gördük. Diğer tarafta ise kötülük yapmayı huy edinmiş, yaşı çocuk karakteri yetişkin bir cani vea arkadaşı vardı. Bizler işte bugün iyiliği yaşatmak, ayağa kaldırmak, iyiyi anmak ve kötülüğe, nefrete dur demek için burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

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'ADALETİ SAĞLAMADAN BU DÜNYADAN GİTMEYECEĞİM'

Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ise, "Ahmet 23 Nisan 2010'da sabah doğdu. Ben onu kucağıma ilk aldığımda annem yanıma gelip, 'Yasemin, endişelenme ama gözünde bir şey var' dedi. Ben anlayamadım ve ne olduğunu sordum. Sonra bir bayan yanıma gelip, 'Bu çocuğun gözüne melek öpücük kondurmuş' dedi. Ben bu dünyaya bir melek getirdim. Şeytan değil. Adaleti sağlamadan asla bu dünyadan gitmeyeceğim. Bütün çocuklar benim için birer Ahmet, canım oğlum benim" ifadelerini kullandı. (DHA)