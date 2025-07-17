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Mattia Ahmet Minguzzi davası 2 Ekim'e ertelendi

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Dava#Duruşma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 10:25

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülecek. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava 2 Ekim'e ertelendi.

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Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. 

Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

ERTELENDİ

Dava 2 Ekim'e ertelendi, 2 sanığın tutukluluğu sürecek.

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Dava#Duruşma

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