Mattia Ahmet Minguzzi davası 2 Ekim'e ertelendi

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Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti.

Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

ERTELENDİ

Dava 2 Ekim'e ertelendi, 2 sanığın tutukluluğu sürecek.