Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2'nci duruşma başladı! Adliyeye akın ettiler: Emsal karar istiyoruz

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Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma saat 10.50 sıralarında başladı. Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Aileye destek için adliyeye gelen yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.

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AİLEYE DESTEK İÇİN GELDİLER

Aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi. Anne Yasemin Akıncılar bir süre mahkeme salonu önünde bekleyenlerle konuştu onlara teşekkür etti.

AVUKAT EPÖZDEMİR: İLK DEFA PARKTA KARŞILAŞTILAR

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Minguzzi'nin ailesinin avukatı avukat Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz bit pazarında ilk defa faille, Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarının karşılaşmadığını, cinayetin sebebinin öncesinde parkta yaşanan hadise olduğunu, faillerin Ahmet Minguzzi'yi bulmak için aşağı indiğini ikili gruba ayrıldığını 8.11'de bıçağın tezgahtan alındığını, 8.14'te takip ederek Minguzzi'yi ilk defa faillerin gördüğünü orada failin 'seni deşerim' şeklinde beyanının olduğu, ikinci görüşmede yumruk attığını üçüncü görüşmede de 6 kez bıçak savurduğunu tespit ettik. Tekrar söylüyorum bu olay, bir parkta ilk defa tehdit etmesiyle başlıyor. Sonrasında pazara geliyorlar. Tamamen planlı ve organize."