Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık avukatı çekildi

Davanın sanıklarından A.Ö.’nün avukatı bugün davadan çekildiğini açıkladı. Avukatın Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede "Yukarıda dosya numarası yazılı davada SSC A.Ö adına velisi marifetiyle verilen vekaletname dava dosyasına 15/09/2025 tarihinde sunulmuştur. 02/10/2025 tarihli duruşmada SSC müdafi olarak bulunulmuş olup ancak mezkur duruşma sonrasında kamuoyunda “Dosyaya asıl faili kurtarmak için sahte rapor ibraz edildiği” şeklinde bir algı oluşmuştur.

Oysa SSC A.Ö müdafi olarak dava dosyasına herhangi bir rapor sunmadığım gibi zaten A.Ö. asli fail konumunda da değildir. Hülasası bu gibi beyan ve yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine SSC A.Ö. müdafiliğinden çekiliyorum. " ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada "katile engelli raporu verildi" iddiası ortaya atılmış ancak bu iddia Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlanmıştı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merhum Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili "katile engelli raporu verildi" şeklinde servis edilen iddiaların, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen 7 Mayıs tarihli raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğunun" tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğinin bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir 'kaynaştırma raporu' olup 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."