Gündem Haberleri

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 5'inci duruşma

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 10:32

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayetiyle ilgili görülen davanın 5'inci duruşması bugün görülecek. 2 sanıklı ana dava dosyasıyla sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyanın birleştirilmesiyle, toplam 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanıyor. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ BİRLİKTE YARGILANIYORLAR

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise, 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanıyor.

PAZAR ESNAFI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.

Mahkeme, 17 Temmuz'daki bir önceki celsede verdiği ara kararla duruşmayı ertelemiş ve olay yerindeki semt pazarı esnafının tanık olarak dinlenmesine hükmetmişti. Davanın beşinci duruşması saat 10.30 sıralarında başladı.

BAKMADAN GEÇME!