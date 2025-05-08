Mattia Ahmet davasında duruşma günü

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Olay yerinden kaçan B.B. (15) ve U.B. (16) yakalanarak cezaevine gönderildi. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) B.B. ve U.B.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KEMİK YAŞI BELİRLENDİ

Davanın ilk duruşması 10 Nisan 2025’te, yargılanan çocukların yaşının küçük olması nedeniyle kapalı olarak görüldü. Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında U.B.’nin doğum belgesinin olmadığı ve 18 yaşından büyük olabileceği belirtilerek, kemik yaşının belirlenmesi talep edildi. Mahkeme, U.B.’nin kemik yaşının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu tarafından yaş tespit raporu hazırlandı. Geçen günlerde mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, U.B.’nin resmi hastane kaydı olmadan ve yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği tespit edildi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede ise U.B.’nin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu belirlendi. Raporda, U.B.’nin olay günü olan 24 Ocak’ta 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içerisinde bulunduğu ifade edildi.

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Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek davanın 2’nci duruşmasında ise geçen duruşmaya gelmeyen tanık dinlenecek.

CİNAYETTE 2 YENİ TUTUKLAMA

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni görüntüler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine dair rapor, 24 Nisan 2025’te Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına girdi. Raporda, B.B. ve U.B.’nin, cinayet anında yalnız olmadığı, yanlarında 2 çocuğun daha yer aldığı görüldü. Raporda Minguzzi’nin bıçaklanma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi. Minguzzi Ailesi’nin Avukatı Rezan Epözdemir, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek, görüntülerdeki diğer 2 kişinin de gözaltına alınarak tutuklanmasını talep etti.

KAMERA KAYITLARI ÇIKTI

Rezan Epözdemir’in dilekçesi üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerdeki iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kamera kayıtlarından tespit edilen 18 yaşından küçük olan M.A.D. ve A.Ö. düzenlenen operasyonla önceki gün yakalandı. Gözaltına alınan 2 çocuk, dün Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. 2 şüpheli, mahkemede ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan tutuklandı.