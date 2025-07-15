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Mattia Ahmet cinayetinde diğer şüphelilere 20’şer yıl istendi

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#Andrea Minguzzi#Mattia Ahmet Minguzzi#Soruşturma
Mattia Ahmet cinayetinde diğer şüphelilere 20’şer yıl istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:00

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. yakalanarak cezaevine gönderilmişti. B.B. ve U.B.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

4 KİŞİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Bilirkişi incelemesine dair raporda, soruşturma kapsamında tutuklanarak haklarında dava açılan B.B. ve U.B.’nin, cinayet anında yalnız olmadığı yanlarında 2 çocuğun daha yer aldığı görülmüştü. Bu gelişmenin ardından gözaltına alınan 18 yaşından küçük M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamede, A.Ö. ve M.A.D’nin, yargılamaları yürütülen asıl faillerle suç işleme iradesiyle birlikte hareket ettikleri, B.B’nin, Minguzzi’ye fiziki müdahalede bulunduğu sırada onu cesaretlendirici davranış gösterdikleri ve maktulün direncini kırdıkları öne sürüldü.

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Mattia Ahmet cinayetinde diğer şüphelilere 20’şer yıl istendi

‘OLAYDAN SONRA POZ VERMİŞLER’

Minguzzi bıçaklanıp darp edilirken, 2 çocuğun da müdahaleye hazır vaziyette bekledikleri, B.B.’nin tezgahtan bıçak olduğu değerlendirilen cismi aldığında, M.A.D’nin perdeleme yaptığı, olay bittikten sonra ise kaçtıkları ileri sürüldü. M.A.D’nin telefonunda yapılan incelemede olay sonrasında 4 çocuğun birlikte gülerek fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. A.Ö. ve M.A.D’nin, ‘çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. A.Ö. ve M.A.D hakkında hazırlanan iddianame, ana dava dosyası ile birleştirilmesi talep edilerek Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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#Andrea Minguzzi#Mattia Ahmet Minguzzi#Soruşturma

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