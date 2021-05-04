MATSO Başkanı Ahmet Boztaş 'Bu işin şakası yok' diyerek uyarmıştı, hayatını kaybetti! Başkan yardımcısının gözyaşları...

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MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ın 27 Mart'ta yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Geçen yıl kalp ameliyatı geçiren Başkan Boztaş, tedavisi için Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ahmet Boztaş, 26 Nisan'da entübe edildi. 38 gündür tedavisi süren Ahmet Boztaş, bugün saat 08.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

'BU İŞİN ŞAKASI YOK' DEMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibinin 15 Nisan'da AÜ Hastanesi Covid Yoğun Bakım 'kırmızı kod'lu alanda koruyucu giysiler altında ter döken sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesini görüntülediği haberinde Ahmet Boztaş da, 'Bu işin şakası yok' uyarısında bulunmuştu.

Boztaş, görevi sırasında çok tedbirli davrandığını, odasına HES koduyla ziyaretçi aldığını, en fazla 10 dakika görüşme yaptığını, tüm tedbirlere rağmen koronavirüse yakalandığını anlatmıştı. Kontrol amaçlı hastaneye yatıp 2-3 gün sonra solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığını aktaran Boztaş, o gün kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, “Risk devam ediyor. İşin içine düşünce belli oluyor artık bu işin şakası yok" demişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Boztaş'ın cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Manavgat'a götürüldü. Ahmet Boztaş için MATSO binası önünde yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çalışanlardan helallik istendi. Boztaş'ın cenazesi, daha sonra Hisar Mezarlığı'na getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi partilerin ilçe başkanları, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mücahit Tatar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Borsası Başkanı Ali Çandır, MATSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Boztaş'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖZYAŞLARI

Cenaze namazının kılınmasından sonra MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Ahmet Boztaş'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Arslan'ı, Kaymakam Yiğit teskin etti.

Ahmet Boztaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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