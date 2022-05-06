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Matkapla deldikleri kasadan 200 bin liralık saat ve telefon çaldılar

#İstanbul#Polis#Hırsız
Matkapla deldikleri kasadan 200 bin liralık saat ve telefon çaldılar

GAZİOSMANPAŞA'da 5 kişinin, kepenklerini kumada ile açıp girdikleri dükkanda kasayı matkapla açtıktan sonra yaklaşık 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 8 Nisan gecesi Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan cep telefonu dükkanında meydana geldi. 5 kişi, ellerindeki kumandayla kepenklerini açtıkları telefoncu dükkanına girdi. Şüpheliler, dükkândaki çelik kasayı matkap ile delerek açmayı başardı. Kasanın içindeki saat ve telefonlara çalan şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Ertesi sabah dükkânına gelen Gökhan Belet, kasanın açık olduğunu gördü. Kasada cep telefonları ve saatlerin de alındığını fark eden Gökhan Belet, durumu polis ekiplerine haber verdi. Gelip inceleme yapan polis ekipleri 5 şüpheliden 2’sini yakaladı.

Gökhan Belet, "8 Nisan sabaha karşı 02.00 gibi dükkâna hırsız giriyor. Kepengin kumandasını kopyalamışlar. Benim gibi içeriye rahat rahat giriyorlar. İçeride 1 saat 40 dakika kalıyorlar. Karot denilen bir aletle çelik kasayı patlatıyorlar. Çelik kasanın içerisinde cep telefonlarım, saatlerim vardı. Hepsini boşaltıp gayet rahat bir sekide çıkıyorlar. Şüphelilerin ikisi olaydan 12 gün sonra yakalanıyor. Biri Moldovyalı biri Türk Moldovyalı olan içeride Türkü salıyorlar. Toplam zararım 200 bin lira" dedi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#İstanbul#Polis#Hırsız

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