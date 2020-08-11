Matild Manukyan mirası ile dudak uçuklattı! Hayatı merak konusu olan Matild Manukyan kimdir?

Matild Manukyan, miras davası ile gündemde yer almaya devam ediyor. Genelev patroniçesi olarak bilinen Matild Manukyan, terzi olarak başladığı iş hayatını, Karaköy'deki genelevlere ortak olarak devam ettirmiştir. Peki, Matild Manukyan kimdir? İşte, Matild Manukyan'ın mirası ve hayatı hakkında detaylı bilgiler

MATİLD MANUKYAN KİMDİR?

Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Ermeni asıllı Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur.

Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır.

Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştı.

Manukyan'ın tek çocuğunun ABD'de yaşayan Kerope Çilingir olduğu biliniyor.

MATİLD MANUKYAN'IN MAL VARLIĞI

- Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5’er yıldızlı 5 otel

- Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel

- İstanbul’da 2 fabrika

- Kınalı Ada ve Büyük Ada’da 2 köşk

- İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı

- Yalova’da yüzlerce daire ve arsa

- Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa

- Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro

- 220 ticari taksi

- Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler