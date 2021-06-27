Matematik zorladı

ANLAM BİLGİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Türkçe soruları ÖSYM formatına ve müfredata uygundu. Geçen yıla benziyor. 40 sorudan oluşan sınavın 33’ü okuma, anlama ve yorumlama; 7’si de dil bilgisini ölçüyor. Paragraf sorularında, öğrenciler sanat metinlerinin yanı sıra bilimsel ve düşünsel metinlerle sınandı. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak bazı öğrencilerin bu testte zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açtı. Anlam bilgisi soruları ise geçen yıllarda olduğu gibi yine belirleyici olacak.

YORUM AĞIRLIKLI

TARİH: TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular sorulmuş. Genel olarak yorum ağırlıklı sorulardan oluşuyor. Müfredat dışı bir soru bulunmuyor. Sorularda öğrencinin temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere, olaylar arası kronolojik dizine ne kadar hâkim olduğu ölçüldü. Zorluk derecesi ise orta düzeyde.

KONU DAĞILIMI DENGELİ

COĞRAFYA: 9’uncu ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun ve konu dağılımı dengeli bir test. Dersin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve grafik yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular bulunuyor. Müfredat dışı soru yok. Her yıl sorulan doğal afetler konusu yine soruldu. Uzun zamandır sorulmayan ‘Dünya’nın Şekli ve Hareketleri’ konusundansa bir soru var. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikte. “Ezberden uzaklaşmış ve konu ile ilgili temel bilgilere hâkim olan öğrencilerin çözebileceği bir sınav” olarak nitelendirilen test orta derecede zordu.

SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIR

FELSEFE: TYT’nin genel yapısına uygun, paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini test edip ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik sorulardan oluşuyor . Ortak sorular genellikle 10’uncu sınıf müfredatından, din kültürü yerine sorulan sorular da 11’inci sınıf müfredatından. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır, testin zorluk derecesi ise orta düzeyde.

PARAGRAF YORUMLAMAYA DAYALI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Genel olarak paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınav. Öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmış, onda da tarihsel bir kişinin adı soruldu. İki soruda ayetlerin yorumlanması, iki soruda dua, ibadet gibi kavramların paragraf üzerinden yorumlanması konusuna yer verildi. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeyde.

BU YIL ZOR SORU SAYISI DAHA FAZLA

MATEMATİK VE GEOMETRİ: Ezberden uzak, okuduğunu anlama, muhakeme becerisi yüksek, temel kavramları etkin kullanmaya dayalı sorulardan oluşuyor. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin süre problemi yaşadığı bir sınav. Muhakeme becerisi yüksek, zamanı iyi kullanan öğrencinin başarılı olduğu bir sınav olacağı öngörülüyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek sorular da bulunuyor. Ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkat gerektirmesi öğrencilerin zaman kaybetmesine neden oldu. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikâyeleştirme kurgusuyla hazırlanmış. Geçmiş yıllara kıyasla biraz daha zaman alan ve daha zor sorular soruldu.

OKUMA ALIŞKANLIĞI OLAN ÇÖZER

FİZİK: Testte yaşam temelli sorular yer aldı. Beklenmedik soru bulunmuyor. Kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı bir test. Müfredat dışında bir soru bulunmuyor. 7 sorunun üçü 9’uncu sınıf (yüzey gerilimi, ısı ve sıcaklık ve kuvvet hareket), dördü 10’uncu sınıf (optik, elektrik, basınç ve dalga) kazanımlarından çıktı. Sınavda sadece elektrik sorusunda işlem ve bağıntı kullanıldı. Düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olur.

ESKİ YILLARA GÖRE DAHA ELEYİCİ

KİMYA: Sorular 9 ve 10’uncu sınıf konularını içeriyor. Sorular bilgi ağırlıklı ve anlaşılabilir. İşlem yapılmasını gerektiren sadece bir soru soruldu. Ancak önceki yıllara göre daha seçici ve eleyici sorular da yer alıyor. Konulara hâkim, düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav.

BİYOLOJİ: MEB kazanımlarına ve müfredata uygun bir test. Toplam altı üniteyi kapsayan biyoloji müfredatına ait her üniteden soru geldi. Soruların ifadesi açık ve net. Bazı sorular geçmiş yıllarda üniversite seçme sınavında sorulan sorulara ve MEB’in yayımladığı kazanım testleri sorularına benziyor. Soruların zorluk derecesi ortanın altı.