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Matematik öğretmeninin gönderdiği zarftan 'taciz' çıktı

#İstanbul#Maltepe#Taciz
Matematik öğretmeninin gönderdiği zarftan taciz çıktı

İstanbul Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan kişi, iddialara göre market çalışanı kadına zarfın içinde üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not yolladı. Şüpheli, yaklaşık 15 gün sonra geldiği markette çalışanlar tarafından önce dövüldü, sonra da polise teslim edildi.

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Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H., iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu. Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı.

Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlarına kadını sordu. Güvenlik kameralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları ise S.H'yi darp ederek market deposuna kilitledi.

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin polis tarafından marketten çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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#İstanbul#Maltepe#Taciz