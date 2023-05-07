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Matematik öğretmeninden ‘Black Mirror’ davası

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#Şanlıurfa#Matematik Öğretmeni#Netflix Türkiye
Matematik öğretmeninden ‘Black Mirror’ davası
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 07:00

Şanlıurfa’da matematik öğretmeni olan Mustafa Güler, ‘Matematiğin Güler Yüzü’ isimli Youtube kanalındaki bir videosundan alınan görüntüler nedeniyle Netflix Türkiye’ye dava açıyor.

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Güler, “Netflix Türkiye, benden izinsiz benim videomu düzenleyerek Black Mirror dizisinin 6’ncı sezon tanıtımında kullandı. Gerekli yasal işlemi başlatmış bulunmaktayım. Tüm içeriklerinde her türlü hakkını iyi koruyan ücretli dijital içerik platformu Netflix Türkiye, benden izinsiz benim videomu kullandı” dedi.

Matematik öğretmeninden ‘Black Mirror’ davası


TANITIM KALKTI

Netflix’in yayınladığı 2 saniyelik videoda, Güler’in Youtube kanalında ders anlatırken kullandığı tahtaya kâğıt yapıştırdığı sahne yer aldı. Bu sahne, dijital platformda dizinin izleyiciler tarafından sevildiğini gösteren kalp şeklindeki oylama butonuna Güler tarafından basılıyormuş gibi uyarlandı. Netflix Türkiye’nin bu paylaşımının ardından Güler, ilgili paylaşımın altına yorum yaparak videosunun izinsiz kullanıldığına dair uyarıda bulundu. Netflix Türkiye, uyarının ardından ilgili paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.


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#Şanlıurfa#Matematik Öğretmeni#Netflix Türkiye

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