Matematik öğretmeninden ‘Black Mirror’ davası

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Güler, “Netflix Türkiye, benden izinsiz benim videomu düzenleyerek Black Mirror dizisinin 6’ncı sezon tanıtımında kullandı. Gerekli yasal işlemi başlatmış bulunmaktayım. Tüm içeriklerinde her türlü hakkını iyi koruyan ücretli dijital içerik platformu Netflix Türkiye, benden izinsiz benim videomu kullandı” dedi.





Netflix’in yayınladığı 2 saniyelik videoda, Güler’in Youtube kanalında ders anlatırken kullandığı tahtaya kâğıt yapıştırdığı sahne yer aldı. Bu sahne, dijital platformda dizinin izleyiciler tarafından sevildiğini gösteren kalp şeklindeki oylama butonuna Güler tarafından basılıyormuş gibi uyarlandı. Netflix Türkiye’nin bu paylaşımının ardından Güler, ilgili paylaşımın altına yorum yaparak videosunun izinsiz kullanıldığına dair uyarıda bulundu. Netflix Türkiye, uyarının ardından ilgili paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.