Matematik bu yıl zorladı

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MİLLÎ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav dün yapıldı. Sınava bu yıl 8’inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurtiçi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurtdışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerin-den toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. Hürriyet, LGS sınavını İstanbul’da Beşiktaş Ali Yalkın Ortaokulu ve Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu’nda takip etti. Öğrenciler sorularla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu...

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ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR

Kuzey Çelik: En zor kısım benim için fen bilimleriydi. Orada bir yanlışım olabilir. İnkılap bence fen bilimlerinden sonra en zor testti. Matematik ise çok basitti. İstanbul Erkek Lisesi ya da Alman Lisesi hedefliyorum.

Seyid Ahmet: Fen dersinde kimya konusuyla ilgili bir sorunun iki cevabı olduğunu düşünüyorum. Türkçede ise çelişkili birkaç soru vardı.

Muhammed İshak Karagüney: Din ve İngilizce basitti. Matematik de çok zor değildi. Geçen yıllara göre daha zordu. İnkılap tari-hi zora yakındı.

Nil Kobal: Sayısalıma güvenmiyordum ama aşırı kolaydı. Sözel beklemediğim şekilde zor geldi. En zoru da inkılaptı. Sorular hep iki şık arasında bırakan türdeydi. Geçen senelere göre zordu ama çözdüğüm denemelere göre kolaydı.

Ekin Pehlivanoğlu: Sözel zordu sayısalda matematik özellikle çok kolaydı. Sınavın kolay olmasındansa zor olması sıralamada avantajlı olabilir.

Eymen Bolgün: Sözel basitti ancak orada Türkçe zordu çünkü çok fazla çelişkili soru vardı. İki şık arasında kaldığım soru çok ol-du. Bir flüt sorusu vardı ve o gerçekten zorladı. Sayısalda matematik bir tık zordu.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN’DA

MEB’in takvimine göre LGS merkezi sınav sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğre-time Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. Öğrenciler duyurulacak takvim sonrası açıklanan kontenjanlara göre tercihlerini yapacak.