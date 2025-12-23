×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Matcha saç dökülmesine neden olur mu? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Güncelleme Tarihi:

#Matcha#Saç Dökülmesi#Sağlık
Matcha saç dökülmesine neden olur mu Uzmanlardan dikkat çeken uyarı
Sude Güner
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 13:54

Son dönemde sosyal medyada popülerliği hızla artan matcha çayı, bu kez saç dökülmesi iddialarıyla gündeme geldi. Düzenli matcha tükettiğini söyleyen bazı kadınların saç dökülmesi yaşadıklarını paylaşmasının ardından, uzmanlar içeceğin aşırı tüketimine karşı uyarılarda bulundu.

Haberin Devamı

Sosyal medyada sabah rutinlerinde, sağlıklı yaşam videolarında ve özel matcha kafelerinde sıkça görülen matcha çayı, son zamanlarda farklı bir iddiayla tartışılıyor. Bazı kadın kullanıcılar, düzenli matcha tükettikten sonra saç dökülmelerinin arttığını iddia ediyor.

Beslenme uzmanı Stephanie Schiff, matchanın içeriğinde bulunan tanen maddesinin vücuttaki demir emilimini azaltabileceğini belirtiyor. Schiff’e göre, demir eksikliği saç dökülmesinin en yaygın nedenleri arasında yer alıyor.

Diyetisyen Amy Shapiro ise matchanın diğer yeşil çaylara kıyasla daha yüksek kafein içerdiğine dikkat çekiyor. Shapiro, aşırı kafein alımının kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini, aynı zamanda stres hormonlarını artırarak geçici saç dökülmesini tetikleyebileceğini ifade ediyor.

Haberin Devamı

Uzmanlara göre günde 1–2 fincan matcha genellikle güvenli kabul ediliyor. Ancak özellikle demir eksikliği olan kişilerde, matchanın ıspanak, fasulye ve tofu gibi bitkisel demir kaynaklarıyla birlikte tüketilmesi, demir emilimini daha da azaltabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, matchanın popüler bir trend haline gelmiş olmasının kontrolsüz tüketim anlamına gelmemesi gerektiğini, özellikle demir eksikliği bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.


Haberle ilgili daha fazlası:
#Matcha#Saç Dökülmesi#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!