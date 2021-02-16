Masumların kanı sizin de elinize bulaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında ABD’ye sert eleştirilerde bulundu. Rize’den Aksaray-Eskişehir-Konya 7. Olağan il kongrelerine de canlı bağlanan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

KURTARMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK

“Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. Gerek Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek milli istihbarat, gerek polis, hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. İlk etapta bütün inlerine gireceğiz, mağaralara gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada gebertildi.

ABD BAL GİBİ DE PKK’NIN YANINDA

İşte Amerika’nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Kuzey Irak’a, binlerce TIR tank getirdiler, binlerce TIR mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek teröristlerin yanında yer almayacaksınız, bizim yanımızda yer alacaksınız. Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözlerim kendi ülkelerinde ellerinde çakı olan birini potansiyel terör örgütü üyesi olarak görenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz.

GELİN BU KATİLLERİN ELİNDEN KURTULUN

Terör örgütü PKK’nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan bir önce kurtulun. Annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz sizleri Diyarbakır’daki o çadırda bekliyor. Gara’da yaşanan bu katliamdan sonra hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi Türkiye’nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz, eleştiremez, karşı duruş sergileyemez. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile hareket edip teröre karşı ‘ama’sız, ‘lakin’siz tavır alacaklar ya da eli kanlı örgütün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda, sonra da uluslararası platformlarda hesap verecekler.”

SAYIN BIDEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, terör örgütü PKK’nın katliamlarını sıralayarak ABD Başkanı Joe Biden’a şu sözlerle seslendi: “Üstelik bu terör örgütünün ilk katliamı da değildir. 1984’ten bugüne 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ’yü de unutma.”

O DAĞLARA KAR YAĞDI

TERÖRİSTLER için ne Kandil, ne Sincar, ne de Suriye’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. O dağlara kar yağdı kar. Mehmetimiz elbisesiyle, silahıyla ve kadını ile erkeği ile tamamen o kar kıyafetiyle, o dağlarda hesap soruyor. Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkâna ve kararlılığa sahibiz. Teröristler güvendikleri dağlara birer birer kar yağdığını bilmelidir. Türkiye hem bölge devletleriyle hem bölgede etkinlik gösteren güçlerle giderek derinleşen ve genişleyen anlayış birliktelikleri geliştiriyor. Yakında terör örgütlerinin tutunacak hiçbir dalı kalmayacak.

YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİYORUZ



Irak’taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Suriye’deki Arap, Kürt, Türkmen tüm kardeşlerimizi terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz.

ERDOĞAN ŞEHİDİN ANNESİNİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Aksaray, Eskişehir ve Konya il kongrelerine de canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Eskişehir bağlantısı esnasında, Gara’da şehit edilen 13 kişiden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler ile telefonla görüştü. Erdoğan, “Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. Şehidimiz de sevgili peygamberimizin inşallah komşusu olarak bir anneye böyle bir şeref nasip olmaz ama siz bu şerefi yakaladınız. Mekanı cennet olsun” dedi. Anne Güler’in, “Oğlumun kanı yerde kalmasın” demesi üzerine Erdoğan, “Onların kanı yerde kalmıyor ve kalmayacak. Aynı kararlılıkla devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Onların kanının damlası bizim namusumuzdur, her şeyimizdir. Rabbim sabrınızı arttırsın” ifadelerini kullandı.