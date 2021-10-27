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Masumlar Apartmanı 44. son bölüme Safiye'nin itirafları damga vurdu... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı #Trt#Dizi
Masumlar Apartmanı 44. son bölüme Safiyenin itirafları damga vurdu... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı son bölüm izleme ekranı kesintisiz yayınlandı. Her hafta salı akşamları izleyenlerden tam not alan Masumlar Apartmanı'nın 26 Ekim tarihli 44. son bölümünde Esat'ların evine giden Gülben ve Safiye'nin verdikleri tepki dikkat çekerken Safiye'nin bir telefon konuşmasına şahit olması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında Safiye'nin kriz geçirerek Esat'ın babasının Gülben'i istemediğini itiraf etmesi ise Masumlar Apartmanı 44. bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izleme ekranı.

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Masumlar Apartmanı 44. son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta da heyecan eksik olmadı. Dizinin son bölümünde Esra'nın Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenmesi dikkat çekerken, Esat ve Gülben'in aileleri arasında yaşanan kriz gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben’in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat’ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben’in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben’e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya’nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Masumlar Apartmanı#Trt#Dizi

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