Masumlar Apartmanı 32. son bölüme damga vuran buluşma... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 32. son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Hikmet ve ailesi Memduh'un evine isteme için giderken, Hikmet’in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açtı. Kazan dairesinden gelen klarnet sesini duyan Safiye'nin Naci'yi görmesi ise şoke etkisi yarattı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci’yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh’un evine giderler. İnci’nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar.

Ancak herkes dışardayken Hikmet’in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han’ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han’ın emrivakisi, Safiye’yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han’ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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