Masterclass ne demek? İşte MasterChef’le gündeme gelen ‘Masterclass nedir?’ sorusunun yanıtı

Masterclass, belirli bir disiplinin öğrencilerine, o disiplin uzmanı tarafından - genellikle müzik, aynı zamanda resim, drama, sanatların herhangi biri veya becerilerin geliştirildiği herhangi bir vesileyle verilen bir sınıftır.

Normal bir sınıfla ana sınıf arasındaki fark tipik olarak kurulumdur. Bir ana sınıfta, tüm öğrenciler (ve genellikle seyirciler), bir defada bir öğrenciyi alırken, ustayı izlerken izler ve dinlerler.Öğrenci genellikle hazırladıkları tek bir parça yaparlar ve usta onlara, nasıl bestecilere ait anekdotlar, nasıl yapılacağına dair gösteriler de dahil olmak üzere nasıl oynanacaklarına dair tavsiyelerde bulunur.

Daha sonra, öğrenciden, ustasının yorumları ışığında, parçayı tekrar çalması beklenir ve öğrenciden mükemmelliğe ulaşmak için tekrar tekrar bir parça çalması istenebilir. Çalgı müzik enstrümanları için ana sınıflar, saldırı, ton, cümlecik ve genel şeklin daha ince detaylarına odaklanma eğilimindedir ve öğrencinin ritim ve perde gibi daha temel unsurları tam olarak kontrol etmesi beklenir. Master sınıf kurulumunun değeri, tüm öğrencilerin master hakkındaki her bir parça hakkındaki yorumlarından yararlanabilecekleridir.