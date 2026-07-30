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Masterchef şampiyonu evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef#Eren Kaşıkçı#İstanbul
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

Masterchef yarışmasının 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul’daki evinde ölü bulundu.

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Yakınlarının Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan bir gün boyunca haber alamadığı öğrenildi. İhbar sonrası olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni henüz netleşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞEF VE İŞLETMECİ

1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, 2021 yılında MasterChef Türkiye’ye katılmış ve bu sezonun şampiyonu olmuştu. Yarışmada  ‘Kızıl Sakal’ lakabıyla anılan Kaşıkçı daha sonra bu isimle restoran ve sandviç işletmeleri açtı.

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