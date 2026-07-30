Masterchef şampiyonu evinde ölü bulundu

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İstanbul Sarıyer Kumköy Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, şef Eren Kaşıkçı (37), arkadaşı Mikail M. (44) tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Mikail B.’nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı’nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞEF VE İŞLETMECİ

1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, 2021 yılında MasterChef Türkiye’ye katılmış ve sezonun şampiyonu olmuştu. Yarışmada ‘Kızıl Sakal’ lakabıyla anılan Kaşıkçı, daha sonra bu isimle restoran ve sandviç işletmeleri açtı.