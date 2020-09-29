MasterChef Barbaros, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarla izleyicilerin yakÄ±n markajÄ±nda yer alÄ±yor. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ve karÅŸÄ± takÄ±mda yer alan isimlerle sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸma iÃ§erisine giren ve sÃ¶ylemleri ile dikkat Ã§eken MasterChef Barbaros, zaman zaman da yemekleri ile gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. Peki, MasterChef Barbaros kimdir nereli kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Ä°ÅŸte, o isimle ilgili bazÄ± bilgiler

MASTERCHEF BARBAROS KÄ°MDÄ°R?

Barbaros YoloÄŸlu, Samsunâ€™un AlaÃ§am ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir. YarÄ±ÅŸmaya Bodrumâ€™dan dahil olan Barbaros YoloÄŸlu, 26 yaÅŸÄ±nda. Bodrum Bitez'de bir restoranda aÅŸÃ§Ä±lÄ±k yapan deneyimli yarÄ±ÅŸmacÄ±, Ã¶zellikle et Ã¼rÃ¼nlerinde kendisine gÃ¼vense de mutfakta her konuda iyi olabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Barbaros YoloÄŸlu Ã¼Ã§lÃ¼ elemelerde Deniz AktuÄŸ ve Murat Kaplan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti.

Â

Ä°ÅžTE MASTERCHEF BARBAROSâ€™UN ESKÄ° HALÄ°

Instagram'da 32 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan takip edilen yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n, eskiden Ã§ok kilolu olduÄŸu ve bir hayli kilo verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. DeÄŸiÅŸimi ile sosyal medyada gÃ¼ndem olan MasterChef Barbaros, gÃ¶renleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.