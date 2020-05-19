MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaster Ne Demek? Master Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
GeriGündem Master Ne Demek? Master Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

Master Ne Demek? Master Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Master Ne Demek? Master Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Abone Olgoogle-news

Master kelimesi dilimize de geçmiş ve İngilizcede çok sık kullanılan bir kelimedir. Anlamının bilmeyenler için sözlüklerde belirtilmiştir. Peki Master ne demek? Master kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Sizlere master kelimesinin anlamı ve Türkçe karşılığını detaylıca açıkladık.

Master kelimesi İngilizce bir kelime olmasına rağmen dilimizde de sıklıkla kullanılır. Birçok cümlede ve birçok kaynakta master kelimesi ile karşılaşmak mümkündür. Master kelimesi Türkçe karşılığı ise usta, efendi kelimeleridir.

 Master Ne Demek?

 Master kelimesi İngilizcede birçok anlamda kullanılabilir. Kelimenin anlamını öğrenip cümle içerisinde kolaylıkla kullanılan bir kelimedir. Master kelimesinin Türkçe karşılığına bakıldığında birçok anlamı karşılamaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir:

 - Efendi ve usta kelimeleri yaygın kullanılır.

 - Bunlar dışında master kelimesi üstesinden gelmek, hükmetmek, yenmek, öğrenmek, uzmanlaşmak, iyice öğrenmek, başa çıkmak, hakim olmak, iyi bilmek, baş eğdirmek, tam öğrenmek, egemen olmak, denetimi altına almak ve üstat anlamlarına da gelmektedir.

 Örnek Cümleler

 - It is not easy to master English.

 İngilizce öğrenmek kolay değildir.

 - He got a master's degree three years ago.

 Üç yıl önce bir master derecesi aldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle