Master Ne Demek? Master Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Master kelimesi İngilizce bir kelime olmasına rağmen dilimizde de sıklıkla kullanılır. Birçok cümlede ve birçok kaynakta master kelimesi ile karşılaşmak mümkündür. Master kelimesi Türkçe karşılığı ise usta, efendi kelimeleridir.

Master Ne Demek?

Master kelimesi İngilizcede birçok anlamda kullanılabilir. Kelimenin anlamını öğrenip cümle içerisinde kolaylıkla kullanılan bir kelimedir. Master kelimesinin Türkçe karşılığına bakıldığında birçok anlamı karşılamaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir:

- Efendi ve usta kelimeleri yaygın kullanılır.

- Bunlar dışında master kelimesi üstesinden gelmek, hükmetmek, yenmek, öğrenmek, uzmanlaşmak, iyice öğrenmek, başa çıkmak, hakim olmak, iyi bilmek, baş eğdirmek, tam öğrenmek, egemen olmak, denetimi altına almak ve üstat anlamlarına da gelmektedir.

Örnek Cümleler

- It is not easy to master English.

İngilizce öğrenmek kolay değildir.

- He got a master's degree three years ago.

Üç yıl önce bir master derecesi aldı.