Masraf ortak ziyaret yasak... Protokole mahkeme engeli

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İstanbul’da yaşayan C.Ö. isimli kadın, fikren ve ruhen anlaşamadığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 2 yıllık eşi B.Ö.’ye ‘anlaşmalı’ boşanma davası açtı. Çiftin mahkemeye sunduğu ‘anlaşmalı’ boşanma protokolünde C.Ö., kocasından herhangi bir maddi- manevi tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı. Protokolde en dikkat çeken madde ise çiftin birlikte sahiplendikleri ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ adlı kedilerle ilgili kısım oldu. Çift boşandıktan sonra 3 evcil hayvan C.Ö.’de kalacaktı. Bu hayvanların bakımına ilişkin kum, mama ve veteriner gibi olağan giderler ortak karşılanacaktı. Protokole göre koca B.Ö. evcil hayvanlarıyla kişisel temas kurabilecekti. Ancak B.Ö. ‘Latte’. ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ isimli evcil hayvanlarıyla kişisel temas kurarken mekân değiştirmeyecek, boşandığı eşi C.Ö.’nün evinde müsait olduğu bir zaman evcil hayvanlarıyla vakit geçirebilecekti.

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GEREKÇESİ SONRA AÇIKLANACAK

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasının duruşmasına C.Ö. ile kocası B.Ö. katıldı. Mahkeme hâkiminin, “Boşanma konusunda kesin kararlı mısınız?” sorusu üzerine söz alan C.Ö. sulh olmak istemediğini ve protokol gereği eşiyle boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Kocası B.Ö. de mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, C.Ö. ile B.Ö.’nün ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına hükmetti. Çiftin evcil hayvanı olan ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ın velayetini C.Ö. isimli kadına bırakan mahkeme, evcil hayvanların olağan kum, mama ve veteriner gibi giderlerinin çiftin boşanma protokolünde anlaştıkları gibi ortak karşılanmasına karar verdi. Ancak mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere, davalı erkek B.Ö.’nün, ‘Latte’, ‘Simba’ ve ‘Müjgan’ ile kişisel temas kurabilmesi için istediği ‘kişisel ilişki tesisi sağlanması’ talebini reddetti.

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