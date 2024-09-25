Masquerade yangınında 13 kamu personeline dava

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İstanbul Beşiktaş’ta, 2 Nisan’da ‘Masquerade’ isimli gece kulübünde, tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin belediye görevlilerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi personeli 13 şüpheli hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından dava açıldı. İddianamede, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Yasemin Saral, Şükrü Öztürk, Tuncay Akdağ, Numan Bulburu, Fazlı Yavuz, Uğur Türkyılmaz, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez, Lalehan Taşdelen Başkaya, Feridun Tayfun Erelmas şüpheli olarak aldı. Şüphelilerin, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 2.5 yıldan 17 yıla kadar hapsi istendi.

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SİNEMA SALONUNA PAVYON İZNİ

İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri’nin ve İstanbul Valiliği’nin raporları yer aldı. Müfettiş raporunda, olaya konu işyerinin sinema salonu olarak inşa edilmesine rağmen 1987’de Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Belediyesi’nce mevzuata aykırı olarak “Pavyon” (diskotek) izni verildiği, 2006’da ise restoran–kafe-bar olarak işyeri açmak için Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Savio Turizm İşletmecilik Org. Tic. Ltd. Şti. tarafından Beşiktaş Belediyesi’ne verilen çalışma ruhsatı başvuru formunda işyeri kullanım alanının bin 500 metrekare olarak belirtildiği ancak, itfaiyenin muayene raporunda işyeri alanının 750 metrekare yazıldığı, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatında da işyerinin esas kullanım alanı olarak ise 900 metrekare yazıldığı ifade edildi.



İddianamede, işyerinin ilk açıldığı günden bu yana gece kulübü (diskotek) tarzında faaliyet göstermiş olmasına rağmen, belediye tarafından içkili lokanta olarak ruhsat verildiği belirtildi.

‘EN AZ 3 ÇIKIŞ KAPISI BULUNMALIYDI’

Söz konusu ruhsat verilirken faaliyet konusu ve kullanım alanı değişmesine rağmen, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 2006’da alınan iş yerlerine ait muayene raporunun yeterli görüldüğü anlatıldı. Raporda, “Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış olacaktır. Kapılar birbirinden olabildiğince uzakta olacak ve iki kapı hiçbir noktadan 45 dereceden daha dar bir açı ile görünmeyecektir” hükmü dikkate alındığında en az 3 çıkış bulunması gerektiği vurgulandı. Rapor düzenlenirken işyeri büyüklüğünün işyeri sahibinin beyanı ile değil, görevli memur tarafından faaliyet alanının bizzat ölçülerek raporun düzenlenmesi gerekmekteydi” denilerek yangın bakımından incelenen işyerlerine ait muayene raporunun mevzuata uygun olmadığı belirtildi.



İddianamede dönemin İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ’ın “İşyerinde hazır bulunan yangın önlemlerinin kontrolünü gittiğimiz zaman test etme imkanımız yoktur. Sadece hazır bulunup bulunmadığını gözlemleyerek rapor verilmektedir” ifadesi yer aldı.

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9 KİŞİNİN 22.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

‘Masquerade’ isimli gece kulübünde 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin daha önce de 9 kişi hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 22.5’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 9 sanık hakkındaki yargılama, İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.