×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Maslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazında kokain bulundu! 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 10:35

İstanbul Maslak’ta motosikletli yunus polisi, şüphe üzerine park halindeki takside bulunan 3 kişiyi kontrol etti. Araçta yapılan incelemede POS cihazının ekranında çıkan 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polisin dikkatini çekti. Cihazın fiş bölümünde yapılan incelemelerde 4 parça halinde 9 gram kokain ele geçirildi. Takside bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

Olay, 21 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Sarıyer Maslak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisleri, şüphe üzerine park halindeki araçta bekleyen 3 kişiyi kontrol etti. Bu sırada araçta bulunan POS cihazının ekranındaki 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polislerin dikkatini çekti.

'KAĞIT BİTTİ' YAZAN POS CİHAZINDA KOKAİN BULUNDU

Ekipler, cihazın fiş bölümünü kontrol ettiğinde 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirdi. Bunun üzerine araçta bulunan Enescan A. (22), Mehmet Adnan B. (56) ve Ferhat B. (21) gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 9 bin 500 lira nakit para, 800 dolar ve 20 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözden KaçmasınGözler o fayda: ‘Büyük bir depremin habercisi’ Hangi şehirler etkilenebilirGözler o fayda: ‘Büyük bir depremin habercisi!’ Hangi şehirler etkilenebilir?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!