MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaslak'ta kaza! Trafik kilitlendi
GeriGündem Maslak'ta kaza! Trafik kilitlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL, DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Maslak'ta kaza! Trafik kilitlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Maslak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak kaza yaptı. Kaza yapan otomobile çarpmak istemeyen iki otomobil de kaldırıma çarptı. Yaşanan kazalar nedeniyle Maslak-Beşiktaş istikametinde trafik meydana geldi.

Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Harp Akademileri önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslaktan Beşiktaş istikametine giden 34 VG 2242 plakalı otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çıkarak ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yan döndü. Kaza yapan sürücü yaralandı. Kazaya karışmak istemeyen iki otomobil de kaldırıma çarparak kaza yaptı.

Maslakta kaza Trafik kilitlendi
Yaralı sürücü için olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.Ağaca vurarak yan dönen otomobil nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi