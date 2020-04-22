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Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Maslak kırmızı-beyaza büründü

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Maslak kırmızı-beyaza büründü
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TBMM'nin 100'uncu açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Gökdelenler havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı öncesinde kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen bölgede dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.

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