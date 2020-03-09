Maskülen ne demek? Maskülen nedir? Maskülen TDK kelime anlamı

Masculin olarak Fransızca üzerinden maskülen kelimesi şeklinde Türkçeye geçen sözcük, son dönemlerin en çok merak edilen kelimeleri arasında yer almaktadır.

Maskülen Ne Demek?

Maskülen kelimesi genel itibariyle erkeksi’ anlamına gelmektedir. Daha geniş tabirle erkeğe benzeyen, erkeği andıran ya da eril gibi anlamlara gelmektedir. Özellikle moda dünyası ile beraber gündelik yaşam içerisinde de son dönemlerde sıkça kullanılan kelimelerden biridir.

Maskülen Nedir?

Maskülen kelimesi için Feminen kelimesinin zıttı olarak da söylemek mümkün. Herhangi bir kişinin ya da durumun erkeksi etkisini anlatan bir kelime yapısıdır. Hem yazılı hem de sözlü olarak farklı cümleler içerisinde kullanmak mümkün. Özellikle giyim kuşam açısından öne çıkarılan bir kelimedir. Moda dünyası için değerlendirilen bu sözcük, erkeksi bir etki yaratan kadın giyimlerinde sıkça kullanılır.

Maskülen TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından maskülen kelimesi ‘erkeksi’ anlamı taşımaktadır. Herhangi bir kişi veya durum ile birlikte farklı unsurların erkeksi yanına anlatan bir yapılır. Cümle içerisinde bu şekilde rahatlıkla kullanılır. Özellikle son dönemlerde moda dünyası başta olmak üzere günlük yaşamda çok fazla kullanılıyor. Yazılı kaynaklar üzerinden ise daha fazla değerlendirildiği söylenebilir.