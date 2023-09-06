MASKO'daki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurdan etkilenen noktalardan birisi de İkitelli'deki mobilyacılar sitesi oldu. Site içinde park halinde bulunan çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı otomobillerin mobilya mağazalarının içine girdiği görüldü.

Yağmur sularının çamura dönüşmesiyle mağazalardaki mobilyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

Şiddetli yağmurla birlikte mobilyacılar sitesinin duvarı park halinde bulunan bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin şiddetiyle birlikte kamyonet ikiye ayrıldı.

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"BURAYA DESTEK LAZIM"

İşyeri sahiplerinden Emre Karcı, "Bodrumlar su dolu hiçbir gelen giden yok. Site yönetiminde gelen zaten bir şey yok da belediyeden de bir Allah'ın kulu yok. İtfaiye geldi geri gitti. Çok büyük sıkıntılar var burada.

Acil ekip gelmesi lazım. Sadece bodrum değil ana girişlerimiz de su dolu. Zararımız parayla ölçülecek değil.

Bunların yeniden yapılması 5-6 ay iş gücü kaybı demek. Ürünler hep ihraç ürünleri. Devlete katkı sağladığımız ürünler. Öyle bir değer biçemiyoruz. Bir an önce buraya destek lazım" dedi.