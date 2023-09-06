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MASKO'daki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

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#İstanbul#Sel#MASKO
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 09:31

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, 2 kişi hayatını kaybetti. Selde hasar gören adreslerden biri de İkitelli'deki MASKO Mobilyacılar Sitesi olmuştu. Meydana gelen hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Park halinde buluna otomobiller yağmur sularının sürüklemesiyle birlikte dükkanların içine girdi.

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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurdan etkilenen noktalardan birisi de İkitelli'deki mobilyacılar sitesi oldu. Site içinde park halinde bulunan çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı otomobillerin mobilya mağazalarının içine girdiği görüldü.

MASKOdaki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Yağmur sularının çamura dönüşmesiyle mağazalardaki mobilyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

MASKOdaki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Şiddetli yağmurla birlikte mobilyacılar sitesinin duvarı park halinde bulunan bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin şiddetiyle birlikte kamyonet ikiye ayrıldı.

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MASKOdaki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

 "BURAYA DESTEK LAZIM"

İşyeri sahiplerinden Emre Karcı, "Bodrumlar su dolu hiçbir gelen giden yok. Site yönetiminde gelen zaten bir şey yok da belediyeden de bir Allah'ın kulu yok. İtfaiye geldi geri gitti. Çok büyük sıkıntılar var burada.

MASKOdaki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Acil ekip gelmesi lazım. Sadece bodrum değil ana girişlerimiz de su dolu. Zararımız parayla ölçülecek değil.

MASKOdaki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Bunların yeniden yapılması 5-6 ay iş gücü kaybı demek. Ürünler hep ihraç ürünleri. Devlete katkı sağladığımız ürünler. Öyle bir değer biçemiyoruz. Bir an önce buraya destek lazım" dedi.

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MASKOdaki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

MASKOdaki selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

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#İstanbul#Sel#MASKO

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