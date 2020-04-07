Maskeye akın ettik

CERRAHİ maskelerin eczanelerde fahiş fiyatlara satılması üzerine hükümet, ücretsiz maske temini için harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü çalışmanın hazırlığını tamamladı. Buna göre, maskelerin ePttAVM üzerinden başvuru toplanarak, PTT Kargo aracılığıyla gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak sistemin altyapısını test için önceki akşam açılan linke milyonlarca vatandaş aynı anda girmeye çalıştı. Bir saatte 5 milyona yakın talep gelmesi sonucu sistem çökünce, başvuruların e-Devlet üzerinden devam edilmesine karar verildi.

İLK MASKELER BUGÜN YOLDA

Yetkililerden alınan bilgiye göre teknik çalışma dün gün boyu devam ederken, sistemin bugün devreye girmesi planlanıyor. E-Devlet’ten yapılacak başvuruda adres bilgisinin girilmesi yeterli olacak. Kişi başına haftada bir paket maske hakkı tanınırken, her pakette beş maske olacak ve her aile bireyi için ayrı talep yapılabilecek.

HER HAFTA 10 MİLYON MASKE

Önceki akşam test linkinden başvuru yapanlara da maske gönderileceği ifade edildi. PTT Kargo’nun her hafta10’ar milyon maske ulaştırmayı planladığı da öğrenildi.

SAĞLIK KURULUŞLARINA MASKESİZ GİRİŞ YASAK

Bu arada maskesiz girilemeyen alanlara bir yenisi eklendi. Sağlık Bakanlığı dün 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle, sağlık kuruluşlarına maskesiz girilmesini yasakladı.

20 YAŞ ALTI VE 65 ÜSTÜNE YOK

PTT Kargo aralığıyla ücretsiz olarak eve teslim edilecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar uygulamadan yararlanamayacak.

BELEDİYE VE STK’LAR DA DAĞITIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine yaptığı ‘Toplu alanlarda maske takın’ çağrısı karşılık buldu. Maskeleri vatandaşa ücretsiz ulaştırmak için hükümetin yanı sıra belediyeler ve STK’lar da harekete geçti. Gerek toplu taşıma duraklarında, gerekse evlere birer birer ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı.

KARANTİNA TAHLİYESİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurtdışından getirilerek, 23 Mart’ta Sakarya’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 3 yurda yerleştirilerek karantinada tutulan 631 kişinin, 14 günlük süresi dün doldu. Aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu karantinadakiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Sorun olmadığı belirlenenler otobüslerle evlerine gönderildi. Yurttan ayrılanlar evlerinde de 14 gün karantinada kalacak. Karantina süresince kendilerine çok iyi bakıldığını söyleyen öğrenciler, çalışanlara minnettar olduklarını ifade etti.