Maskesiz kalmayız

Şu an Türkiye’de yüzden fazla mesleki ve teknik Anadolu lisesinde yoğun şekilde temizlik maddeleri, dezenfektan, maske, tek kullanımlık çatal, bıçak, önlük ve tulum üretiliyor. Üretilen bu malzemeler ile 81 ilin talebine cevap verilmeye çalışılıyor. Sorularımızı yanıtlayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, üretimin devam ettiği okullarda kimya öğretmenleri ve yöneticilerden oluşan yüzlerce kişinin aktif görevde olduğunu belirtiyor. Bu okulların bazılarında öğretmen ve yöneticilerin dışında okul bazında sayıları 5 ile 20 arasında değişen öğrenci de sürece destek veriyor.

ÖĞRENCİLER DE İŞBAŞINDA

Özer üretim sürecinde görev alan öğretmen ve öğrencilerin nasıl seçildiğine ilişkin sorumuzu ise şöyle yanıtlıyor: “Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 12. Sınıf öğrencileri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre beceri eğitimi ve staj kapsamında okulların üretimine katkı sağlıyorlar. Öğrencilerimizin okullarda çalışması için velilerinin de onayı olması gerekiyor. Döner sermaye mevzuatına göre öğretmen ve öğrenciler üretime katkı oranında ücret alıyorlar. Bu kapsamda öğretmenler asgarin ücretin iki katına kadar, öğrenciler ise asgari ücret kadar katkı payı alabiliyorlar.

'BU MİLLİ BİR GÖREV'

Gönüllü olarak üretime katılan öğretmenler “Bu milli bir görev, birilerinin yapması gerekiyor” diyerek şunları söylüyor: “Ülkemizin çok ihtiyacı var. Zaman birlik beraberlik zamanı. Biz de elimizi taşın altına koyup, ülkemiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”