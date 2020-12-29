MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaskesiz dolaşan esnaf, polisin uyarısıyla maske taksa da ceza yemekten kurtulamadı
GeriGündem Maskesiz dolaşan esnaf, polisin uyarısıyla maske taksa da ceza yemekten kurtulamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Maskesiz dolaşan esnaf, polisin uyarısıyla maske taksa da ceza yemekten kurtulamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maskesiz dolaşan esnaf, polisin uyarısıyla maske taksa da ceza yemekten kurtulamadı
Abone Olgoogle-news

DÜZCE’de, maskesiz dolaşan esnaf Ömer Ş., koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin uyarısının ardından iş yerine girip maskesini taksa da ceza yemekten kurtulamadı.

Maskesiz dolaşan esnaf, polisin uyarısıyla maske taksa da ceza yemekten kurtulamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, şehrin en işlek yerleri olan Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi’nde maske denetimi yaptı. Ekipler, Spor Sokak üzerinde pasaj içinden çıkan ve maske takmayan bir kişiyi gördü. Esnaf olduğunu söyleyen Ömer Ş.’ye polis, “Neden takmıyorsunuz maskenizi? Esnaf olmanız maske takmayacağınız anlamına gelmiyor. Sizin maskesiz dolaşmanız buradaki birçok insanın hayatını tehlikeye atmanız demek. Maskesiz dolaşmak yasak bunu biliyorsunuz” dedi. Ömer Ş. daha sonra ayakkabı mağazasından maskesini alarak geri dönse de 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle