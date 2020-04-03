Üç bilim kurulu üyesi Hürriyet'e konuştu: Maskesiz çıkmayın

DSÖ KARAR VERİRSE UYARIZ

Prof. Dr. Levent Yamanel: “Dünya Sağlık Örgütü hasta olmayan kişilerin de maske takmasına yönelik bir karar verirse Bilim Kurulu’nda değerlendiririz. Markette, otobüslerde ve pazar yeri girişlerinde maske bulundurulması doğru bir yaklaşım olabilir. Maske olmadığı durumlarda ağız, kaşkol ya da bandana tarzı eşyalarla kapatılabilir. Ama Türkiye’de bir maske sıkıntısı yok.”

TOPLU TAŞIMA VE MARKETTE

Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Eskiden diyorduk ki ‘Hasta olan etrafa bulaştırmasın diye maske taksın.’ Ama artık virüs yayıldı, şu anda kişide hastalık belirtisi olmasa bile virüs taşıyıcısı olabileceğini gördük. Özellikle iki metreyi koruyamayacağımız market, toplu taşıma gibi sosyal alanlarda maske kullanılmalı. Ben bir de gözlük kullanılmasını öneriyorum.”

MASKE YOKSA BANDANA OLUR

Prof. Dr. İlhami Çelik: “Gençler ve çocuklar genellikle belirti göstermeden hastalığı taşıyabilir ve bulaştırabilir. Bu nedenle sosyal mesafeyi koruduğumuz açık alanlarda değil ama kapalı ortamlarda maske mutlaka takılmalı. Her ülke kendi şartlarına göre karar vermeli. Maske kadar koruyucu olmaz ama maske bulamazsanız bandana da olur.”

DSÖ YENİDEN KARAR VERECEK

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sağlıklı kişilerin de maske takması konusunda yeniden değerlendirme yapacağı belirtildi. DSÖ önceki açıklamasında, maskeyi koronavirüs hastaları, kronik hastalığı bulunanlar ile sağlık çalışanları için tavsiye etmişti. Bu arada maskenin, Japonya ve Güney Kore gibi ölüm oranı az olan Asya ülkelerinde yaygın kullanıldığına da vurgu yapılıyor.

VİRÜS BULUTUNU ENGELLER

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) çalışmasına göre, korona hastaları öksürüp hapşırdığında çevrelerinde ‘virüs bulutu’ oluşuyor ve 8 metreye kadar sağlıklı bir kişiyi de enfekte edebiliyor. Uzmanlar bu nedenle sağlıklı kişilerin de maske takmasını öneriyor.