×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Maskesini takıp telefonla oynama numarası yaptı: Şantiyedeki motosikleti ittirerek böyle çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Ayhan Atlar#Motosiklet#Hırsız
Maskesini takıp telefonla oynama numarası yaptı: Şantiyedeki motosikleti ittirerek böyle çaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 09:14

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiye sahasında çalışan işçinin 45 bin TL değerindeki motosikleti, yüzünü maskeyle gizleyen bir şüpheli tarafından çalındı. Telefonla ilgileniyormuş gibi yaparak hedefine yaklaşan ve anahtarı sahibinde olan motosikleti ittire ittire götüren hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan şantiye sahasında yaşandı. Şantiyede işçi olarak çalışan Ayhan Atlar'a ait 45 bin TL değerindeki motosiklet şantiye içerisinde çalındı. Durumu fark eden Atlar, jandarma ekiplerine haber vererek güvenlik kameralarını araştırmaya başladı. Atlar, şantiye sahası içerisindeki kameraları izlediğinde motosikletin bir şahıs tarafından ittire ittire çalındığını gördü.

Maskesini takıp telefonla oynama numarası yaptı: Şantiyedeki motosikleti ittirerek böyle çaldı

Görüntülerde; şahsın kimliğini gizlemek maske taktığı ve telefonla oynayarak sürekli yüzünü belli etmediği ve motosiklete binerek kendi malıymış gibi alıp götürdüğü görüldü. Konuyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Maskesini takıp telefonla oynama numarası yaptı: Şantiyedeki motosikleti ittirerek böyle çaldı

45 bin TL değerindeki motosikleti çalınan Ayhan Atlar, "Gün içerisinde çalışıyordum, eve gitmek için mesai bitmişti ve geldiğimde motosikletim yoktu. Motor çalındı, hırsız da yüzünü kapattığı için kim olduğu belli olmuyor. Anahtar cebimdeydi, hırsız ittire ittire götürdü. 45 bin TL değerinde bir motosikletti." dedi.

Gözden KaçmasınKayseri’de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı... O anlar kameradaKayseri’de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı... O anlar kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayhan Atlar#Motosiklet#Hırsız

BAKMADAN GEÇME!