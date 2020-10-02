Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
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Maskesi olmadığı için polisten kaçan şüpheli yakalandı
Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkan Suriye uyruklu Ahmed Abdülaziz, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan Abdülaziz gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri yaptıkları maske denetimi sırasında maskesiz sokağa çıkan Suriye uyruklu Ahmed Abdülaziz'e 'dur' ihtarında bulundu. Fakat polisi dinlemeyerek kaçan Abdülaziz, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ahmed Abdülaziz polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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