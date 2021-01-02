DHA
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Maskeni taktın mı kuzum?
Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi, koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek için Yeşilçam sanatçılarının repliklerinden oluşan afişleri reklam panolarına asarak, vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe çağrısı yapıyor.
Afiş çalışmalarında, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Al Yazmalım, Çiçek Abbas, Neşeli Günler gibi film sahnelerindeki Yeşilçam sanatçılarının replikleri yer alıyor. ‘Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği, maskesiz çıkmasa bari´. ‘Sevgi neydi, temizlikti, maskeydi, mesafeydi´ gibi repliklerin olduğu afişleri gören vatandaşlar ise dönüp bir daha bakıyor.
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