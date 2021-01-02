Maskeni taktın mı kuzum?

Afiş çalışmalarında, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Al Yazmalım, Çiçek Abbas, Neşeli Günler gibi film sahnelerindeki Yeşilçam sanatçılarının replikleri yer alıyor. ‘Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği, maskesiz çıkmasa bari´. ‘Sevgi neydi, temizlikti, maskeydi, mesafeydi´ gibi repliklerin olduğu afişleri gören vatandaşlar ise dönüp bir daha bakıyor.



