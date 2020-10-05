MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı kameraya böyle yansıdı
GeriGündem Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı kameraya böyle yansıdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 19:50 | Son Güncelleme:

Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı kameraya böyle yansıdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı kameraya böyle yansıdı
Abone Olgoogle-news

Antalya'da girdiği binadaki dairelerin kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalan maskeli ve şapkalı hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Hırsızlık olayı Konyaaltı ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Girdiği apartmanda katları gezen başında şapka, yüzünde maske olduğu görülen şüpheli, bina içerisinde kapıların önündeki ayakkabıları sırtındaki çantaya attı. Ardından sessiz adımlarla inerek uzaklaştı.

Ayakkabı hırsızlığı anı, bina içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ayakkabıyı alarak çantasına atan şüphelinin merdivenlerden inmesi, daire kapısına baktıktan sonra geri gelerek ayakkabıyı çantasına koyduğu anlar görüntülere yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle