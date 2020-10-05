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ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

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Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına takıldı
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Antalya'da maskeli ve şapkalı şekilde girdiği binadan çaldığı ayakkabıyı çantasına koyarak uzaklaşan genç güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Başında şapka yüzünde maske ve sırtındaki çanta ile asansörle üst katlara çıkan bir genç, merdivenlerden daire kapılarının önünü inceleyerek inmeye başladı. Bu esnada bir daire kapısı önündeki ayakkabıları gözüne kestiren genç, yukarı çıkarak dairenin önüne geldi. Yavaş şekilde kapının önüne gelen genç, iskarpin ayakkabıyı alıp geri merdivenlerden inmeye başladı. Ayakkabıları çantasına koyan genç, gözlerden kayboldu.
Öte yandan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Gencin merdivenden inmesi, daire kapısına bakması sonra geri gelip ayakkabıyı çantasına alarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Maskeli ve şapkalı ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

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