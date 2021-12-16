‘Maskeli’ soygun

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Koronavirüs ile birlikte ‘can simidi’ haline gelen maskenin dolandırıcılığa konu olduğu olaylar zinciri iddiaya göre şöyle gelişti: Kumaş sektörünün köklü firmalarından E. Kumaş, Sevda A.’nın sahibi olduğu A. Tekstil’den 36 milyon lira alacağını istedi. Ancak Sevda A., “Benden alacağınız yok. Faturaları kime kestiyseniz ödemeyi ondan alın” diyerek, kardeşi Ilkotec Tekstil’in sahibi Metin İ.’nin borçlu olduğunu söyledi. Kumaş firması tüm girişimlerine rağmen sonuç alamayınca tekstil firmasına 4 gün arayla 2 kez hacze gitti. Haciz işleminin ardından Sevda A. ödeme yapacağını bildirdi ve alacaklı kumaş firmasına bir dizi çek verdi.

3.7 MİLYON MASKE

Yaşananlar piyasada duyulunca abla-kardeşten alacağı olan başka firmalar da kolları sıvadı. Bunlardan biri de tekstilci kardeşlere 3.7 milyon adet maske üretip teslim eden Maydenim Tekstil A.Ş. oldu. 33 milyon lira alacağını isteyen Maydenim, abla tarafından kardeşi Metin İ.’nin sahibi olduğu Ilkotek Tekstil’e yönlendirilince soluğu adliyede aldı. A. Tekstil’e yönelik haciz işlemi başlatıldı. Şirkette bulunan yüzlerce koli giysi ile 10 bin top kumaş haczedildi. A. Tekstil ise “Haczedilen mallar bize ait, ancak borçlu biz değiliz” diyerek dava açtı.

Sevda A. ve Metin İ.

PARAVAN FİRMA

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Haciz işleminin yanı sıra dava açan Maydenim A.Ş. adına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunuldu. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ iddiası ile yapılan suç duyurusunda, A. Tekstil A.Ş.’nin sahibi Sevda A. ile Ilkotec Tekstil’in sahibi olan kardeşi Metin İ.’nin ortak hareket ederek firmaları dolandırdıkları iddia edildi. Dilekçede, “Ilkotec Tekstil paravan olarak kullanılıyor. Bu firmanın içi boş. Ve sürekli adres değişikliği yapıyor. Mallar, faturada Ilkotec adına alınıyor. Ancak tüm alımlar gerçekte A. Tekstil adına yapılıyor” iddiası yer aldı. Savcılık soruşturma başlattı.

KARDEŞİNİ SUÇLADI

Haklarında suç duyurusu yapılan iki kardeş arasında da devam eden bir soruşturmanın olduğu anlaşıldı. A. Tekstil adına savcılığa yapılan başvuruda, aralarında Sevda A.’nın kardeşi Metin İ.’nin de olduğu 8 kişinin, A. Tekstil’i dolandırmaya çalıştıkları iddia edildi. Savcılık başvurusunda “Naylon faturalarla oluşturulan hayali alacaklar A. Tekstil’den tahsil edilmeye çalışılıyor” değerlendirmesi yapıldı.