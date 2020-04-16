MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması kamerada
GeriGündem Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması kamerada
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle iş yerine 4 el ateş etti. Saldırganlardan birinin ateş ettiği diğerinin de boş fişekleri toplamaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, gece yarısı, Muradiye Mahallesi Kasımbabalı Sokak'ta bulunan ve ahşap ürünlerin satıldığı iş yeri önünde meydana geldi. Yüzlerinde maske olan, kimliği belirsiz 2 kişi, önüne geldikleri iş yerine, pompalı tüfekle 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri cadde ve sokak aralarında gece boyu aradı. İş yeri sahibi Özgür S.'nin de ifadesi alındı. Silahlı saldırı sonrası iş yerinin camlarında kırıklar ve mermi delikleri oluştuğu görüldü.

Silahlı saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, yüzü maskeli şüphelilerden birinin ateş ettiği diğerinin de boş fişekleri toplamaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis, kaçan şüphelileri her yerde arıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle