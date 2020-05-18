Maskeli-mesafeli yaz trafiği

İçişleri Bakanlığı, valiliklere ‘2020 Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri’ genelgesi gönderdi. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak genelgede, geçmiş yıllardan farklı olarak koronavirüs salgının yayılım hızını kontrol altında tutmaya yönelik trafik önlemlerine vurgu yapıldı.



SOSYAL MESAFE DENETİMİ: Hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek.



EN FAZLA YARISI DOLACAK: Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek.



KARMA EKİPLER: Ülke ve il genelinde polis ve jandarma trafik birimlerinin özellikle şehirlerarası yollarda gücü birleştirilecek. Böylelikle 'karma ekipler' aracılığıyla daha etkili denetim yapılacak. Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik timlerince müşterek yürütülen eşzamanlı yapılan şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarında devamlılığı sağlanacak.



TRAFİK EKİPLERİ GÖRÜNÜR OLACAK: Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak. Hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek.



GEZİ VE TURLARA DİKKAT: Salgın kontrolüyle birlikte şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (TUR taşımacılığı) olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil toplum örgütleri, dernekler, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılık denetim altında tutulacak.



UYKUSUZ ŞOFÖRLER: Denetimler ile trafik kontrol noktalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze iletişim kurulacak, ‘dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali’ bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.



05.00-07.00 ARASINDA ARAÇ DIŞINA: Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet nedeniyle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak.



EMNİYET KEMERİ: Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel önem verilecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirilecek.



HAVADAN DENETİM: Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılacak. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.