Maskeli, mesafeli, davul-zurnalı açıldık

Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye’de uygulanan bazı kısıtlamalar dün sona erdi. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe, restoranlar müşteri kabul etmeye başladı, sahiller yürüyüşçüler ve olta balıkçılarıyla doldu. Bu süreçte uzun zamandır evden çalışan vatandaşlar da işyerlerine gitmeye başladı.



İÇİMDEKİ MUTLULUĞU ANLATAMAM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahiller, park ve bahçeler bir süreliğine vatandaşların kullanımına kapatılmıştı. Normalleşme adımlarının ilk gününde sahiller eski hareketli günlerine döndü. İstanbul Caddebostan sahilinde yürüyüş yapan Süleyman Öztürk, “Çok özlemişim sahili, içimdeki mutluluğu anlatamam” diye konuştu.

CAMİLERDE NAMAZ VAKTİ

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta camilerde toplu ibadete ara verilmişti. Cemaatle ibadet 29 Mayıs günü cuma namazıyla başlamıştı. Dün vatandaşlar öğle namazını camilerde cemaatle birlikte kılmaya başladı.

Kebabın başkenti Adana’da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar ilk işgününe neşeli başladı. Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi restoran sahipleri, Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir kebapçıda buluşarak davullu-zurnalı kutlama yaptı.





OYUN YOK DİYE MÜŞTERİ AZ

Kahvehaneler de kapılarını açarak ilk müşterilerini kabul etti. Müşteriler maskeliydi. Ataşehir’de kahvehane işletmecisi Zekeriya İlerli, “Günler sonra kahveler açıldı, çok memnun oldum. Kurallara uygun olarak açtık, sosyal mesafe kuralı uyuyoruz. Giriş ve çay ocağının olduğu yerde kolonyamız da hazır. Yalnız oyun olmayınca şimdilik müşterimiz az” diye konuştu.

EVDE YÜRÜYÜŞTEN SALON VE SAHİLLERE

Yaklaşık 2.5 aydır “Evde kal” çağrılarına kulak vererek egzersiz alışkanlıklarını evde sürdürenler dün normalleşmeyle birlikte soluğu spor salonlarında aldı. Spor salonları ve pilates stüdyoları dün yeniden faaliyetlerine başlarken müşteriler maskeliydi. Üyeler, kalabalık olmaması için spor salonlarına randevu sistemiyle geldi.

TOPLU TAŞIMADA ‘YÜZDE 50’ KALKTI

KORONAVİRÜS salgınında vaka sayısındaki düşüşle Bilim Kurulu’nun talimatları doğrultusunda toplu ulaşım araçlarında daha önce belirlenen standartlar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat kaldırıldı. Genelgeye göre, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak. Metro, metrobüs ve tramvay gibi farklı özelliği veya niteliği olan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, güvenli mesafe kurallarına uyma koşuluyla hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği ise il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararı doğrultusunda belirlenecek. (ANKARA)

İSTANBUL’DA KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISI DÜN YENİDEN KAPILARINI AÇTI

KAPALIÇARŞI AYDINLANDI



Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Mart’ta kapatılan Kapalıçarşı’nın açılışı için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve çarşı esnafı Nuruosmaniye Kapısı’nda bir araya geldi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “559 yıllık tarihe sahip, ecdadımız Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan bu kadim çarşımızı tekrar hizmete açıyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız yeni normal başlıyor. Yine evde kal diyoruz ama işimize gücümüze dönme zamanıdır. Üretim, hizmet sektörü, AVM’lerimiz, esnafımız kurallara riayet ederek işine dönüyor. 3 aya yakındır ekonomik olarak yavaşladık ama bulunduğumuz yerden hızla kalkacağız” dedi.



‘ESKİ GÜZEL GÜNLER’



Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş da “İlk hafta 10 kapımız açılacak. Sosyal mesafe ve dezenfeksiyon işlemlerine dikkat edeceğiz” dedi. Kapalıçarşı esnafı hazırlıklarını tamamlayarak müşterilere hizmet vermeye başladı. Baharat satışı yapan Hüseyin Özdemir “Eski günlere kavuşacağımızı düşünüyoruz” dedi. Tatlı, baharat ve lokum satışları yapan İsmail Çakmak ise “Ülkemiz pandemi sürecini iyi yönetiyor. Öncelikle sağlık. O olduktan sonra ticaret de olur” diye konuştu. (İSTİHBARAT SERVİSİ)

‘VİRÜS BELİMİZİ BÜKTÜ’

Tarihi Mısır Çarşısı da dün hizmete açıldı.

Çarşı giriş ve çıkışlarında yoğun önlem alınırken kapılarda duran görevliler giren herkesin ateşini ölçtü. Çarşı içerisinde bulunan dükkânlara en fazla 3 kişi çalışabilir kısıtlaması getirildi. Turistik hediyelikler satan Ahmet Yılmaz “Turist gelirse iş olur, gelmezse iş olmaz. Kaç aydır iş yapamıyoruz bu korona belimizi büktü. İnşallah turistlerin gelmesi ile işlerimiz açılacak” diye konuştu. 40 yıldır Mısır Çarşısı’nda esnaflık yapan Erkan Temiz, “İlk gün büyük bir heyecanla açtık. Normalde adım atılacak yer olmayan çarşıda şu an in cin top oynuyor. İşler tekrar zamanla açılacak inşallah” dedi.

SARAY VE MÜZELERDE 3 ALTIN KURAL

Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 Mart’ta ziyarete kapanan müzeler tekrar kapılarını açtı. 12 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe de bu kapsamda açılan ören yerleri arasındaydı.



İstanbul Topkapı Sarayı da 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabulüne başladı.

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Önlemlerimiz hem ziyaretçilerimize hem de ziyaretçilerimize hizmet eden personellerimizi korumak adına 3 temel kurala dayanıyor. Birincisi maske kullanılması, ikincisi dezenfektan sıvısı kullanılması, üçüncüsü sosyal mesafe kuralına riayet edilmesini sağlayacak etiketlerin kullanılması” dedi.



Konya’daki Mevlânâ Müzesi, dün sema gösterisi ve dualarla yeniden ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.



Gaziantep’te dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında bulunan Zeugma Müzesi’nde de sosyal mesafe çizgileri oluşturuldu, dokunmatik ekranlar kapatıldı. (DHA)

